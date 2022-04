A la Une . Eboulis à Grand-Bassin : Un sexagénaire gravement blessé sous le poids des pierres

Un randonneur d'une soixantaine d'années a été pris dans un éboulis au début du sentier qui mène à Grand Bassin. Sous le poids des pierres, il s'est fracturé des vertèbres et a été transporté au CHU de Bellepierre en milieu de journée. Par IS - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 17:36

Grosse frayeur pour un randonneur réunionnais en milieu de journée sur le sentier qui mène à Grand Bassin, non loin de la vierge. Un éboulement de terre et de pierres a surpris le sexagénaire qui a eu le réflexe de se protéger le visage et la tête.



Dans sa chute, le malheureux s'est fracturé une vertèbre. D'autres fractures sont constatées aux mains, aux bras qui correspondent aux gestes de protection.



Secouru par les gendarmes du peloton de haute montagne, le blessé a été conduit à l'hôpital Felix Guyon pour une prise en charge.