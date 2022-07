Courrier des lecteurs Ébauche d'une nouvelle éducation et d'une nouvelle santé

Par Frédéric Paulus - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 09:33

L’enfant ne parle pas initialement, ce qui ne veut pas dire qu’il ne ressent pas le monde qui l’entoure, et cela depuis sa conception. Sur des bases d'interactions sensitives agréables pour l'enfant, il se développe. Le langage parlé devrait émerger dans de bonnes conditions. Nous sommes tellement habitués à cette évidence que nous n’apprécions peut-être pas cette émergence à sa juste place ou à sa juste valeur.



"Deviens ce que tu es"



Acceptons l’hypothèse que l’action précède et rend possible la connaissance de soi, alors, si l'environnement ne contrecarre pas la logique interne de l'enfant et sa recherche de satisfaction, il est à notre avis implicitement sollicité à parler prolongement de sa motricité et prémices de la connaissance de soi. L'enfant s'exprime, il le fait avec différents moyens d’expression, mais ne devrait pas être pris par le « désir » de plaire à ses parents. Dans ce cas son désir deviendrait effectivement « le désir de l'autre », comme le disent si bien les psychanalystes ! Pour que l'enfant utilise son équipement anatomique et physiologique de langage, son « instinct du langage » tel que l’archéo-linguiste Derek BICKERTON nous le présente dans son ouvrage « La Langue d’Adam », (2010), il faudrait à notre avis qu'une constance s'établisse dans la triade stimuli-pulsativité-sensations, associant des perceptions de bien-être, de confort, de sécurité et de force agissante et grandissante à la fois, les prémisses de l’individuation, ce qui est sous-tendu par : « deviens ce que tu es », selon l’expression tant suggestive de NIETZSCHE et reprise par JUNG évoquant l’individuation.



Si un bébé grandit dans un climat de sécurité grâce à un rapport constant ou relativement constant dans cet environnement stimuli-pulsativité-sensations-réactions, en associant par exemple la voix de son père à une sensation d'apaisement, de confort, de détente, de plaisir ; ou encore en associant le visage de sa mère à des perceptions différentes mais source de mêmes sensations, (il en va de même pour l'assistante maternelle, ou la famille élargie...) et toutes les expériences que cet environnement peut permettre chez l'enfant, on peut avancer qu'il s'établira, sur ces acquis mémorisés, un sentiment d’exister, une confiance de l'enfant à l'égard de son environnement familier, par extension de la société. Cette confiance sera intimement liée à celle qu'il aura en lui-même. Le langage devient alors un moyen, imposé par la culture certes, pour gagner son autonomie et pour s'approprier le monde qui l'entoure puisqu'il s'y sent bien. Le langage associé à la motricité rend l'enfant plus efficace dans sa propre recherche du plaisir, pour maintenir sa structure, sentir qu'il existe, devenir créatif.



Avec le langage, l'expression du bien-être ou du mal être (dans toutes leurs nuances) devient possible. A condition, toutefois, que les personnes qui entourent l'enfant soient suffisamment ouvertes et réceptives pour entendre sans restriction ces expressions que l'on appelle les sentiments. Si l'éducation ne les dénature pas, l'enfant est capable d'exprimer ses frustrations, ses désagréments et les limitations qu'il subit, tout autant que ses joies et son plaisir. «La vérité sort de la bouche des enfants», mais à condition que leur « surmoi » (entendre la conscience progressive en provenance des règles sociétales imposées) ne limite pas cette vérité. Là nous pensons aux contraintes imposées par la dynamique de la civilisation telles que Norbert ELIAS les expose dans son ouvrage « La dynamique de l’Occident », (1975). La connaissance de Soi et la confiance en soi (jamais finie) prendraient racine pendant les premières années de la vie (peut-être même in-utéro) par le jeu spontané permettant l'auto-organisation émergente et épigénétique de l'expérience du corps et l'intégration unitaire de ses niveaux d'organisation organique. L'émergence du sens au moyen ancestral de l'image (dès l’apparition des yeux) et ultérieurement et plus récemment (300 000 ans) au moyen du langage parlé et articulé, « Quand Homo devient Sapiens », voir la revue « Pour la Science », (du 07/08/2022) marquerait les étapes évolutionnistes des capacités d'expressions humaines, en même temps qu’émergea le mensonge et le désir de domination langagière (on le voit bien de nos jours avec le « cas » Poutine). Dans cette évolution, la sensation de se sentir uni dans l'action apparaissant comme un besoin primaire devrait être ressentie comme un surcroît de force du fait de l’unité des différents composants du corps-psychisme, suivant l'expression « le tout est plus que la somme des parties ». Cette sensation d'unité est certes éphémère mais resterait en mémoire et fonderait le sentiment de Soi et sans doute la confiance en Soi, les prémices de l’individuation.



Le besoin primaire d’individuation



Nous pensons que ce besoin primaire d’individuation n'est pas reconnu comme essentiel consciemment dans nos sociétés modernes et pourtant nous prétendons qu'il en constitue un moteur primordial des motivations humaines : se sentir "entier" est ce sentiment édifié sur des bases biopsychiques solides.



Ceci me fera dire, suivant une formule qui se voulait métaphorique : «On n'a jamais construit de cathédrale sur des terrains qu'on ne connaît pas ou encore trop mouvants». Ce terrain serait le sentiment du Soi. Cette éducation basée sur la sensorialité discriminative sélectionnée depuis des temps ancestraux et fondée sur les sensations devrait réduire le clivage ou la dissociation entre l'inconscient (qui a été de fait « pathologisé » par FREUD) et la conscience, le Soi et le Moi. Elle engendre la santé des enfants.



Frédéric Paulus

Psychothérapeute, Docteur en psychologie

Expert extérieur Haut Conseil de Santé Publique

Saint-Denis de La Réunion

C.E.V.O.I. (Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien).