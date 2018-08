Eaux usées au Gol: Un "risque sanitaire" alertent Pierrick Robert et Patrick Ramin

Depuis plus d’une semaine, les eaux usées de différents quartiers de Saint-Louis se déversent dans le lit de la ravine du Gol suite à une rupture d’une canalisation. Pierrick Robert et Patrick Ramin, élus de l’opposition, dénoncent un "risque sanitaire" et interpellent le maire de Saint-Louis, Patrick Malet, dans un courrier.



Rappelant que ce dernier est également vice-président du Conseil départemental délégué à l’eau et à l’assainissement, ainsi que médecin, les deux politiques demandent à ce qu’il prenne "toutes les mesures nécessaires". Parmi ces mesures, un arrêté pour interdire toute activité dans les berges de l’Étang du Gol et d’en informer la population.



La lettre adressée au maire évoque aussi les conséquences potentiellement "dramatiques" en cette période d’épidémie de dengue.