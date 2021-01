Société Eau impropre à la consommation à St-André: La mairie organise une distribution de bouteilles d'eau cet après-midi

En raison de la dégradation de la qualité de l'eau dans plusieurs quartiers de Saint-André, la mairie informe qu'une distribution de bouteilles d'eau sera faite ce samedi à 13h à l'Espace Pierre Roselli de la Cressonnière et à la mairie du centre-ville. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 10:24 | Lu 313 fois

La municipalité précise que cette distribution ne concerne que les abonnés du centre-ville, de la Cressonnière, de Mille Roches et du chemin Patelin, "et toutes les voies adjacentes", impactés par les travaux de la Cise.



Pour rappel, l'alerte avait été donnée hier par l'ARS qui n'a pas validé la qualité de l'eau sur le réseau dans les secteurs précités.



Selon l'évolution de la situation, l'opération pourrait être renouvelée dès la semaine prochaine.