Eau et assainissement à Cilaos : Les conseils avec le passage de Freddy

La CIVIS informe les abonnés du Service Public Intercommunal de l’Eau Potable (SPIEP) DE Cilaos que, suite à aux prévisions de Météo-France concernant le passage du Cyclone FREDDY à proximité de l’île de La Réunion :



• Il est recommandé à l’ensemble des abonnés de constituer des stocks d’eau potable mais également des stocks d’eau non-alimentaire suffisants pour la durée de l’alerte. À compter du démarrage des fortes pluies liées à l’évènement cyclonique, l’eau distribuée peut devenir trouble (augmentation de la turbidité).



• Les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l’eau du robinet, et notamment de ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments



• Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...), et préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes. Ces dispositions restent valables jusqu’à l’annonce d’un retour à la normale par la CIVIS .



Un agent est joignable au numéro d’astreinte 06 92 97 23 23 si vous constatez des perturbations en lien avec la distribution d’eau potable. La régie du SPIEP fera tout son nécessaire afin de rétablir la situation dès la fin de l’évènement cyclonique.



La CIVIS