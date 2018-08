A la Une .. Eau du robinet: Un Réunionnais sur deux boit de l'eau de mauvaise qualité Les chiffres de l'année 2018 sont publiés par l'Agence Régionale de Santé.

La turbidité : une entrave aux procédés de désinfection Les particules physiques présentes dans l’eau perturbent les procédés de désinfection. Ainsi, pour assurer une maîtrise totale de la désinfection de l’eau il est nécessaire d’éliminer au préalable toutes ces particules de l’eau (par un procédé de clarification).



Situation à La Réunion Les unités de distribution ont été réparties en trois classes, correspondant à des niveaux de sécurité sanitaire, évalués en fonction de l’équipement des réseaux :





49% des abonnés sont alimentés par des réseaux correctement équipés, dans la mesure où il s'agit d'eaux souterraines potabilisées par désinfection, ou d'eaux superficielles traitées par clarification avant désinfection. 46% des abonnés, sont alimentés par des réseaux ne garantissant pas une sécurité sanitaire suffisante, du fait de l’absence de traitement de clarification des eaux d’origine superficielle avant désinfection. Néanmoins, une partie des abonnés (31%) bénéficient d’une alimentation mixte. Ces modes d’interconnexion permettent de substituer par des apports souterrains les ressources superficielles lorsque celles-ci sont dégradées, réduisant ainsi le risque sanitaire en diminuant la fréquence et l'intensité des non-conformités. 5% des abonnés sont alimentés par des réseaux pour lesquels le risque sanitaire est avéré (détection de parasites pathogènes) ou permanent (absence de désinfection).

Le risque parasitaire L’origine superficielle de la ressource utilisée en l’absence de clarification génère un risque de parasites intestinaux de type Giardia et Cryptosporidium dans l’eau distribuée. Ces microorganismes, sur lesquels le chlore est inefficace, peuvent occasionner des gastro-entérites dont la gravité varie en fonction de la sensibilité des personnes exposées.



La présence de parasites intestinaux dans plusieurs ressources en eau de surface exploitées pour l’alimentation de la population à La Réunion a été mise en évidence et confirme la nécessité d’équiper les réseaux alimentés par des eaux de surface en usines de clarification.



Les différents niveaux de risques sanitaires Risque microbiologique maîtrisé :

Le réseau est alimenté par une eau bénéficiant d'un traitement de potabilisation adapté à la qualité des eaux brutes prélevées : eau souterraine chlorée et/ou eau d'origine superficielle clarifiée et chlorée ;

Risque microbiologique potentiel :

Le réseau est alimenté en tout ou partie par une eau d'origine superficielle ne bénéficiant pas de traitement de potabilisation adapté (absence de clarification) ;

Risque microbiologique avéré :

Le réseau est alimenté par une eau ne bénéficiant d'aucun traitement de potabilisation (absence de chloration) et/ou par une eau dans laquelle ont été détectés des parasites intestinaux (Giardia, Cryptosporidium).

