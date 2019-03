Eau de nouveau potable dans la majorité des secteurs

Après les perturbations survenues ce week-end et liées aux fortes pluies et aux orages qui se sont abattus sur la région de Saint-Paul, la distribution et la qualité de l’eau sont revenues à la normale.



Les analyses de la qualité de l’eau réalisées par l’ARS le confirment par la majorité des secteurs concernés par l’incident, sauf dans deux quartiers : La Saline-Les-Bains et Rocquefeuil.



Pour ces secteurs, nous sommes toujours dans l’attente des résultats d’analyse de l’ARS.



Aussi, comme préconisé depuis le début de la semaine, il est conseillé aux parents des enfants scolarisés dans ces deux secteurs, de prévoir un contenant type gourde destiné à être rempli en journée par l’eau minérale embouteillée qui sera distribuée par la collectivité.