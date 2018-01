Société Eau à St-Leu : Des casses sur le réseau, distribution perturbée

Point sur la situation au 19 janvier 2018

Commune concernée: Saint Leu

Date de diffusion : 19/01/2018

Derichebourg Aqua Océan Indien informe ses abonnés, que suite au passage de Berguitta et après constats de casses importantes sur le réseau de distribution d’eau potable et des coupures électriques, des perturbations voire manque d’eau peuvent se ressentir toute la journée du vendredi 19 janvier 2018 sur les secteurs suivants :

- Grande terre - Cd 11 en partie - Cd 13 en partie - Chemin Carlonette partie basse - Chemin Tauran - Rue de l’église - Chemin Gruchet - Piton ville - Bois de nèfles - Route Hubert Delisle - Le cap - Chemin Dubuisson - Secteur de la Chaloupe - Notre Dame des champs L’ensemble de nos équipes sont en cours d’interventions et mobilisées pour faire face à la situation dans les meilleurs délais sous réserve que l’alimentation électrique soit rétablie dans certains secteurs.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au 0 800 197 436 (numéro gratuit). A.D Lu 194 fois





Dans la même rubrique : < > Berguitta : L’Entre-Deux "durement touchée" Berguitta : Une résidence du Tampon complètement inondée