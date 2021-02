Communiqué Eau à La Réunion : Construction de réservoirs à St-Paul et St-André

Par NP - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 12:07

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 17 février 2021, sous l’égide de M. Patrick Malet, président délégué de l’Office de l’eau Réunion.



Deux demandes de subvention ont été approuvées dans le cadre des mesures transitoires



Une subvention de 300 000 euros est attribuée à La Créole pour la construction d’un réservoir et d’un réseau de distribution d’eau sur la commune de Saint-Paul.



La CIREST obtient une aide de 600 000 euros pour l’équipement d’un forage, la construction d’un réservoir ainsi que la connexion et la desserte au réseau d’eau existant sur la commune de Saint-André.



Le Conseil d’administration a également adopté le rapport de gestion de l’Office de l’eau Réunion qui retrace les activités des services au cours de l’année 2020.





