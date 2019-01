EXCLUSIF Affaire Spanu: "Compression du cou avec de multiples blessures" affirme le Dr Satish Boolell

Voici la traduction du rapport médical concernant Yoan Spanu :



Préambule



Le sus-nommé a été arrêté le 30 octobre 2018 à Saint-Pierre à l’île de la Réunion et emprisonné à la prison de Saint-Pierre. Il a été présenté au tribunal de Saint-Pierre le 6 novembre et a été renvoyé en prison. Ses parents ont par la suite été informés de sa mort par pendaison aux alentours de 2 heures du matin le 7 novembre. Le corps a été autopsié à la Réunion et rapatrié à Maurice le 9 novembre. J’ai été contacté par M. Gilles SPANU, le père, pour effectuer une contre-autopsie que j’ai réalisée le 14 novembre 2018.



J’ai réalisé l’autopsie, sous l’autorité d’un huissier enregistré auprès de la Cour, Mr Pushpaduth Jugnarain, dans les locaux des pompes funèbres Elie and Sons à Plaine Lauzun.



J’ai été assisté du personnel qualifié d’Elie and Sons et ai fait prendre des photographies de la personne décédée.



Rapport préliminaire



Le corps était celui d’un jeune homme athlétique au début de la trentaine et qui mesurait 191 cm. Il était bien nourri et portait diverses marques de violence externes qui n’étaient pas compatibles avec une pendaison directe. Le corps avait été autopsié et j’ai examiné tous les organes internes qui ont été transmis avec le corps à l’intérieur des cavités corporelles.



Le corps avait été exsanguiné et les blessures que j’ai notées étaient visibles sur les photographies que j’ai demandées. Il y avait des ecchymoses et des écorchures disséminées sur le corps. Il y avait des blessures à la nuque et des écorchures qui n’étaient pas compatibles avec un suicide par pendaison. Il y avait également un élément important d’interférence ano-génitale.



Ma cause du décès est "Compression du cou avec de multiples blessures".



Il a été porté à ma connaissance que des prélèvements sanguins ont été réalisés durant la première autopsie.



​J’aimerais que les résultats me soient transmis tout comme le rapport médico-légal de la première autopsie. J’aimerais également obtenir des copies des photographies réalisées durant l’autopsie.



Soumis au conseiller légal de Mr Gilles Spanu.



Dr Satish Boolell

Consultant en médico-légal

20, Cardinal Avenue – Sodnac

Quatre-Bornes

23 décembre 2018