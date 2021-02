La grande Une EVASAN vers La Réunion : Le point de l'ARS

Après l'annonce faite le week-end dernier par l'ARS Mayotte sur un prochain doublement des rotations d'EVASAN vers La Réunion, la directrice de l'agence régionale de santé, Martine Ladoucette, fait un point en fin de journée sur les modalités de ces prises en charge. Par Baradi Siva et Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 17:00 | Lu 906 fois

"La situation à La Réunion devient chaque jour plus inquiétante"​



Martine Ladoucette a d'abord fait le point sur la situation à La Réunion et a expliqué qu'environ 100 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés pendant 4 jours d'affilée sur l'île.



Pour ce qui est des variants, le total passe à 60 contaminations recensées à La Réunion.



La situation à Mayotte



"859 cas pour 100.000 habitants : le taux d'incidence a doublé à Mayotte en une semaine", a déploré la directrice générale de l'ARS de La Réunion.



Les EVASAN vers La Réunion



"Nous avons accueillis sur les 5 derniers jours, 25 évacuations sanitaires dont 14 en réanimation", a expliqué Martine Ladoucette.



Il est prévu d'organiser jusqu'à 4 admissions d'évacuations sanitaires en réanimation et 6 en médecine Covid à La Réunion par jour.



La directrice de l'ARS concède : "Des admissions en médecine seront reportées dans des délais raisonnables pour répondre aux besoins Covid des EVASAN et des Réunionnais."



Les capacités de l'hôpital



"Le CHU pourra adapter ses capacités mais dans une certaine mesure", précise Lionel Calenge, directeur général du CHU Réunion, "Mais il faut faire face à un rythme très soutenu pour les besoins de la population réunionnaise, faire face aux urgences pour notre population, faire face la reprise de l'épidémie à La Réunion et absorber des patients de Mayotte."



Le directeur du CHU ajoute par ailleurs : "Nous sommes montés à 46 lits de médecine Covid, ce qui est le maximum que nous avons connu en novembre. Nous pouvons monter à 90 lits."



Il rappelle qu'il faut anticiper une possible dégradation de la situation sanitaire : "Dans le scénario qu'il faut éviter, le CHU peut aller jusqu'à 103 lits de réanimation. La capacité de La Réunion est de 118 lits avec l'appui de Clinifutur et du CHOR."



Mais il insiste sur les conséquences que cela aurait pour les soins : "Nous sommes passés à 80 lits de réanimation depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Pour passer à 85 lits, nous devrions fermer 3 salles de blocs, pour passer à 90 lits, fermer 5 salles et donc déprogrammer des soins non urgents."



Vaccination



Martine Ladoucette a aussi déploré le faible nombre de vaccinations réalisées auprès du public prioritaire : "Compte tenu des doses que nous avons et que nous devons recevoir, nous devons vacciner 400 personnes chaque jour à partir de la semaine prochaine."



Variants et isolement



Le protocole sanitaire change aussi avec l'isolement des personnes contaminées par les variants qui est allongé de 7 à 10 jours. En cas de test positif à la fin de cette période, une septaine devra être observée.









