Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION ESIROI : pré-rentrée des élèves de première année C’est dans un amphithéâtre plein, que s’est déroulée ce matin du vendredi 20 août la cérémonie de pré-rentrée des élèves de première année à l’ESIROI. C’est la première fois, que cette pré-rentrée a lieu dans les nouveaux bâtiments de l’ESIROI à Saint-Pierre. Étaient présents Madame Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région, Déléguée à l’Education, Monsieur François Garde, Directeur de l’ESIROI, Madame Elodie Cortes, Présidente du Conseil d’Ecole, Monsieur Fabrice Viale, Chargé de mission Réussite représentant Monsieur Frédéric Miranville, Président de l’Université et Madame Sandrine Aho-Nienne, Vice-Présidente de la CIVIS.



L’ESIROI est une école d’ingénieur, avec une expertise réunionnaise.

4 spécialités sont proposées :

Agroalimentaire

Informatique

Telecom

Cybersécurité

Les élèves de l’ESIROI auront un stage de 4 mois à réaliser dans un pays anglophone. La mobilité académique est entièrement financée par la Région Réunion. La collectivité accompagne la jeunesse réunionnaise à travers plusieurs dispositifs. Les aides sont à retrouver sur le

"Sans engagement politique, il n’y a pas d’ESIROI. Il n’y a pas non plus d’aides à la mobilité. Sachez ici que la Région Réunion est à vos côtés. Que ce soit pour la prime à l’installation ou encore pour l’aide au voyage, la jeunesse réunionnaise est notre priorité.

La Réunion a besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez inventifs et persévérants dans vos études."

Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région, Déléguée à l’Education

