ESBK : Ultime meeting...

Ultime meeting ESBK de la saison 2021 ce week-end. Après une pôle et son premier podium, Enzo 33 Fsty Foxy Hoarau s'aligne pour la dernière de la saison à Jerez. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 10:26

Le communiqué de l'équipe d'Enzo Hoarau :



C’est ce week-end sur le fabuleux circuit de Jerez que l’ESBK (championnat espagnol de superbike) tombera le voile sur la saison 2021. Le pilote réunionnais Enzo «fasty foxy» Hoarau aura donc une dernière occasion de signer sa première victoire dans la couveuse de champions espagnole. Après un premier podium à Valence le week-end passé, le Saint-Josephois compte bien concrétiser sur une des deux courses restant au programme.



A l’occasion de la deuxième course à Valence, Enzo voyait sa moto s’arrêter quelques mètres après la ligne de départ. «Quand la moto s’est arrêtée, j’ai immédiatement levé le bras pour me signaler et je me suis raidi pour me préparer au choc » expliquait Enzo. «Déjà pendant le formation lap la moto ne fonctionnait pas normalement avec des coupures.» Après analyse des data, les soupçons se confirmaient : c’est bien une panne technique qui avait provoqué l’arrêt de la moto. «On est parti prendre des nouvelles du pilote qui m’avait percuté évidemment » précisait-il. «Une fois rassuré, je me suis immédiatement focalisé sur Jerez » ajoutait le rookie.



En ESBK, le mythique circuit Angel Nieto ouvre et ferme la saison. Long de 4,4km, Jerez propose une grande variété de courbes, des plus lentes (T2.6.13) aux plus rapides (T11.12) avec une courte ligne droite de 607m. Proposant 5 virages à gauche pour 8 à droite, le circuit de Jerez exige une grande mobilité du pilote sur la moto.



Engagé dans la catégorie Moto4, fort d’une pole position le week-end passé et de son premier podium, Fasty Foxy s’aligne bien évidemment pour le meilleur résultat. Quand on a goûté à la deuxième place, l’objectif suivant est bien évidemment la plus haute marche.



Programme ESBK Moto4 :

Jeudi 28/10 Entrainement libre

- 09h00 (11h00 Réunion) 40 min

- 13h10 (15h10 Réunion) 40 min



Vendredi 29/10 FP1

- 11h30 (13h30 Réunion) 40 min FP2

- 15h30 (17h30 Réunion) 40 min



Samedi 30/10 Time attack

- 09h30 (11h30 Réunion) 30 min

- Course 1 12h45 (14h45 Réunion) 11 tours



Dimanche 31/10 Warm up

- 09h00 (11h00 Réunion) 10 min

- Course 2 11h00 (13h00 Réunion) 11 tours