ESBK : "Deux courses, deux ambiances" pour Enzo Hoarau

Le deuxième meeting de la saison en Championnat espagnol de superbike (ESBK) avait pour cadre le circuit de Valencia. Après des essais compliqués en raison de soucis d’embrayage, le pilote réunionnais Enzo «fasty foxy» Hoarau accrochait un podium lors de la course 1 du Samedi à moins d’un dixième de seconde du vainqueur. Lors de la course dominicale, les résultats ne sont pas à la hauteur de la vitesse reconnue d’Enzo.



Dès le tour de formation, Enzo secouait la tête en se plaçant sur la première ligne à la troisième position. Dès lors, le staff prenait conscience d’un soucis mécanique. Au départ, la Beon faisait un saut alors que le saint-joséphois parvenait à prendre un départ correct. Malgré une moto au comportement non adapté à une course d’un tel niveau, Enzo Hoarau restait dans le groupe de tête constitué d’une dizaine de pilotes. Las, dans le cinquième tour au virage 2, Enzo était tassé et virait large pour éviter la chute. Dès lors la course prenait une toute autre tournure avec un gap de plus de quatre secondes impossible à combler totalement à ce niveau de compétition. Le renard reprenait néanmoins plus de trois secondes au peloton mais une fois la ligne d’arrivée franchie P11, les raisons techniques expliquaient cette «non-course». «Lors du tour de formation, l’embrayage a commencé à montrer des signes de faiblesse» expliquait le pilote. «Il y en avait suf isamment pour pouvoir prendre le départ mais tout juste. Ensuite je l’ai complètement perdu. C’est rageant! Je n’ai pas eu les moyens de me battre.»



En raison de ce soucis d’embrayage, le pilote a donc dû passer plusieurs tours à prendre de nouveaux points de repère de freinage et de montée de rapports. Néanmoins, il parvient a marquer 5 points supplémentaires. Enzo Hoarau reste donc dans le top5 à 10 points du podium provisoire.



L’équipe va maintenant se pencher sur ce soucis récurrent d’embrayage avec une obligation de trouver une solution technique pérenne d’ici le prochain meeting en ESBK à Estoril au Portugal du 12 au 15 Mai.



Classement provisoire ESBK pré-moto3 (4/14):



1 RIOS MALDONADO, JESUS 90

2 LONGARELA MONTES, ALEX 60

3 GONZALEZ PEREZ, DAVID 50

4 GRAS CORDON, EITAN GABRIEL 50

5 HOARAU , ENZO 40