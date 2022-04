ESBK : Ça balance à Valence pour Enzo Hoarau

Enzo «fasty foxy» Hoarau a rendez-vous ce week-end sur un des complexes les plus agréables de la saison. C’est sur le circuit Ricardo Tormo à une dizaine de kilomètres de Valence sur la côte orientale de la péninsule ibérique que l’ESBK déroule le deuxième meeting de la saison 2022.



Le pilote réunionnais Enzo Hoarau s’élancera en catégorie pré-Moto3 au guidon de sa Beon pour concrétiser ses excellentes prédispositions soulignées il y a 3 semaines à Jerez lors de la manche inaugurale. Evoluant dans les chronos des meilleurs de la série, ce rookie poursuit son apprentissage au guidon d’une moto nettement plus puissante que sa monture de l’an passé.



Le circuit Ricardo Tormo a été inauguré en 1999 et est particulièrement compact, proposant un total de 14 virages (5 à droite et 9 à gauche). Sinueux à souhait, le seul répit pour les pilotes est la très courte ligne droite de 876m où les «petites» pré-moto3 prennent allègrement plus de 220km/h avant de se jeter dans le premier gauche d’Aspar.



Perpétuellement en appui sur les gommes très sollicitées, les pilotes sont en permanence à la recherche de la meilleure trajectoire puisque plusieurs options de «traces» sont proposées. Une des courbes les plus disputées permettant des choix très divers reste le long virage N°13 tout en appui à gauche avant le T14 qui conditionne la ligne droite des stands. Le circuit Ricardo Tormo est sans doute l’un des plus complets sur lequel l’équilibre entre attaque et préservation de la qualité de la gomme est le plus difficile à trouver.



Pour cette deuxième manche de la saison, c’est dans le sens anti-horaire que les riders devront composer avec des températures nettement plus chaudes que lors de la manche inaugurale.