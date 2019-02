ESA Réunion: Journée portes ouvertes ce mercredi en présence du designer David Enon

N’oubliez pas de venir nombreux mercredi 20 février 2019 de 13h00 à 17h30, en présence de nombreux artistes, dont David Enon.



Le programme :

▪ 13H : Accueil des visiteurs avec un programme musical de Kabardock

▪ 14h00 à 14h45 : Conférence de présentation de l’ESA : l’Ecole, le cursus, les débouchés…

▪ de 13h00 –à 17h30 : diverses animations dans la cour :

▪ Échange avec les étudiants et enseignants,

▪ Visite de l’école et des ateliers,

▪ Animation avec les étudiants (peinture et dessin en live), exposition des travaux des étudiants et des cours publics,

▪ Restitution de la mobilité à la Biennale Internationale de Casablanca,

▪ Présentation du projet de recherche en design tropical, Mineral Accrétion Factory, en présence de David ENON, artiste designer, enseignant à l’ESA d’Angers * (cf dossier de presse par ailleurs),

▪ Rencontres La Semeuse (la professionnalisation des diplômés) : micro ouvert avec d’anciens étudiants, en présence de Yasmine ATTOUMANE, Lucie DEGUT, Samuel PERCHE, Karel PERRUSSOT, Clotilde PROVENSAL et de Magali Virassamy-Hoquet (KMVH),

▪ Exposition La Kour des Kerels / KMVH en présence de l’artiste,

▪ Présentation des partenaires privés : Mauvilac, Fibres, Ocetra, SHLMR.