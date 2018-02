ERASMUS+ : Une délégation d'enseignants européens accueillie par le député David Lorion

Le lycée Francois de Mahy accueille jusqu’au 9 février prochain une dizaine d’enseignants venus d’Allemagne, d’Italie, de Lituanie, de Pologne ou encore de Turquie.



Une visite effectuée dans le cadre du programme européen " ERASMUS +" qui a pour objectif de "créer des réseaux scolaires coopératifs" et développer "des carrières professionnalisantes et durables" au sein de l’établissement scolaire St-Pierrois. Pour les élèves, l’occasion de "préparer de futures mobilités. "



"Ce projet commun permet d’associer La Réunion, grâce à l’engagement du lycée François de Mahy, à une dynamique de rayonnement de mobilité et d’ouverture vers le monde". Un "formidable " projet qui a reçu le soutien du député David Lorion ce lundi.