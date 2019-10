zautos974.com

EN ROUTE AVEC… la nouvelle BMW série 1 : Changement de cap !

En la voyant, on se dit qu'elle ressemble étrangement à l'une de ses cousines allemandes à l'étoile. Son lancement en 2004 avait pour but de permettre aux jeunes d'accéder à l'univers Premium. 15 ans plus tard et après deux versions en trois en cinq portes qui ont vu s'élever son niveau de prestations, la Série 1 versus 2019 change de cap en devenant plus habitable et confortable. Et ce au prix d'une véritable remise en cause technologique et philosophique…





Pour lire la suite de l'essai, cliquer ici… Une BMW sur trois vendue à la Réunion par le groupe Mauricien Leal est une Série 1. D'où l'importance de ce modèle qui s'est vendu à plus de 150 exemplaires en 2018 avec comme pour l'ensemble des importateurs une fin d'année peinte en jaune. Cette troisième génération baptisée F40 est donc primordiale pour l'importateur qui bénéficie d'une toute nouvelle plate forme et d'un changement de cap sur les plans technique et philosophique. Finie la position longitudinale…

Jean Pierre Vidot