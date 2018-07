EN IMAGES: La plus longue éclipse lunaire du 21e siècle

L'observatoire des Makes était l'endroit le plus favorable pour assister à cette éclipse lunaire.



Une centaine de personnes, Réunionnais et touristes, s'y sont donnés rendez-vous la nuit dernière pour observer la lune rougir tout doucement.



Ils ont ainsi pu profiter des équipements mis à disposition pour voir ce phénomène exceptionnel au plus près.