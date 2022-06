EMPR : La manifestation Handicarane reportée

Au nom de l’association des anciens élèves de l’Ecole Militaire Préparatoire de la Réunion, je suis au regret de vous annoncer le report de la manifestation HANDICARANE EMPR à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès lors que celle-ci sera actée.



Un certain nombre d’aléas, nous empêchent aujourd’hui, de mener à bien notre manifestation prévue du 23 au 26 juin.



Toutefois, les autres actions prévues dans le cadre de la commémoration de la création de l’EMPR restent d’actualité et le calendrier correspondant maintenu.



Notre engagement et notre mobilisation demeurent intactes.



Pour E.M.P.R Association



Le président



Serge ROBERT