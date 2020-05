EM!: "Il faut saluer le travail remarquable des 8 maires pour la reprise de l’enseignement en présentiel"

Il faut saluer travail remarquable des 8 maires pour la reprise progressive et partielle de l’enseignement en présentiel.



Je salue le travail remarquable des Maires et de l’ensemble du corps enseignant pour la reprise progressive et partielle de l’enseignement en présentiel des écoliers.



J’encourage à nouveau les autres communes à se préparer dans cette optique dans l’intérêt de leurs ressortissants à l’instar de Trois Bassins où la reprise sera effective pour le 25 mai 2020.



Je tiens également à féliciter le travail formidable de l’ensemble des conseils municipaux hybrides, des agents, du corps enseignants qui ont su relever ce défi de permettre la reprise progressive notamment pour tous les enfants en difficultés ou en situation de décrochage scolaire.



Rappelons-le, nous sommes dans une situation sanitaire bien meilleure que celle de la métropole et nous avons paradoxalement à La Réunion deux tiers des écoles fermées contre 90 % des écoles ouvertes dans l’hexagone.



Merci donc à toutes celles et ceux qui ont pris leurs responsabilités dans l’intérêt de nos enfants.





Farid Mangrolia

Référent La République En Marche !