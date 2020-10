A la Une ... EFS organise une collecte de sang à Cambuston

L’Établissement Français du Sang et les Rotary Clubs de St Denis et de St André vous

convient ce samedi 17 octobre à une grande collecte de sang à la salle des fêtes de

Cambuston. Les donneurs, anciens, réguliers et futurs sont attendus ! Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 09:29 | Lu 165 fois

Le communiqué :



Cette nouvelle édition de « Mon Sang Pour les Autres » organisée en week end permettra aux donneurs de l’Est de répondre à l’appel urgent au don lancé par l’EFS il y a quelques semaines. En effet, avec la crise sanitaire qui perdure, cet appel est plus que jamais d’actualité.



Les donneurs sont invités à prendre RDV en ligne sur



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 120 dons sont nécessaires chaque jour.



Chaque année depuis 2009 à la Réunion, les collectes Mon Sang Pour Les Autres rencontrent un franc succès.



Organisées par l’Etablissement Français du Sang, le Rotary Club, elles contribuent chaque année à recruter de nouveaux donneurs.



Cette édition est réalisée par les Rotary Clubs de St André et de St Denis.



Rendez – vous :

Ce samedi 17 octobre de 09h00 à 15h00 à la SALLE DES FETES DE CAMBUSTON, ST ANDRE (901 route de Cambuston, à côté de la mairie annexe).



Les réserves sont faibles, la mobilisation doit se poursuivre. C’est urgent. Cette nouvelle édition de « Mon Sang Pour les Autres » organisée en week end permettra aux donneurs de l’Est de répondre à l’appel urgent au don lancé par l’EFS il y a quelques semaines. En effet, avec la crise sanitaire qui perdure, cet appel est plus que jamais d’actualité.Les donneurs sont invités à prendre RDV en ligne sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 0262 90 53 92.L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 120 dons sont nécessaires chaque jour.Chaque année depuis 2009 à la Réunion, les collectes Mon Sang Pour Les Autres rencontrent un franc succès.Organisées par l’Etablissement Français du Sang, le Rotary Club, elles contribuent chaque année à recruter de nouveaux donneurs.Les réserves sont faibles, la mobilisation doit se poursuivre. C’est urgent.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité