Communiqué EFS : Planning des collectes mobiles de sang du 25 au 30 mai L'établissement français du sang a toujours besoin de dons et appelle à ce que la mobilisation se poursuive dans la durée. Retrouvez ci-dessous le planning des collectes mobiles. À noter qu'en raison des mesures de distanciation et de sécurité en lien avec l'épidémie de Covid-19, les dons se font actuellement uniquement sur rendez-vous.

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 25 au samedi 30 mai 2020 :



La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; n’hésitez pas à prévoir un don de sang pour les jours ou semaines à venir, nous avons toujours besoin de dons.



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement uniquement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.



N'hésitez pas à nous contacter pour convenir d'un rendez - vous :

📍pour les sites fixes

EFS ST DENIS au 0262 90 53 81

EFS ST PIERRE au 0262 25 48 01



📍 pour les collectes mobiles ( planning ci-dessous) au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 08h00 à 17h00 / possible pendant le week –end via le messenger de notre page officielle facebook Etablissement Français du Sang La Réunion/Océan Indien)



Lundi 25 mai 2020

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….………….08h00 à 14h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………………………08h00 à 14h00



Mardi 26 mai 2020

📍 JUMBO ST BENOIT……………………………………………….10h00 à 15h00

📍 MAIRIE DE LA PETITE ILE……………………………………….08h00 à 13h00

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….……………08h00 à 14h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………..………………08h00 à 14h00



Mercredi 27 mai 2020

📍 JUMBO ST BENOIT………………………………………………10h00 à 15h00

📍 MAIRIE DE LA PETITE ILE………...........................................08h00 à 13h00

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….…………08h00 à 14h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………..……………08h00 à 14h00





Jeudi 28 mai 2020

📍 HYPER U LA CHATOIRE LE TAMPON….............................12h00 à 17h00

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….…………08h00 à 14h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………..……………08h00 à 14h00





Vendredi 29 mai 2020

📍 MOULIN A CAFE RAVINE DES CABRIS…...........................09h00 à 14h00

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….…………08h00 à 14h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………..……………08h00 à 14h00





Samedi 30 mai 2020

📍 EFS ST DENIS CHU F.GUYON BELLEPIERRE….…………08h00 à 13h00

📍 EFS ST PIERRE (58 rue Suffren)………………..……………08h00 à 13h00





SITES FIXES OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :



EFS St Denis : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.



L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.



La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.



Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.





EFS St Pierre : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00.



Un parking est à disposition des donneurs.



En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :

EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01





CONDITIONS POUR DONNER SON SANG



VOUS POUVEZ DONNER VOTRE SANG SI :

- Vous avez entre 18 et 70 ans

- Vous êtes en bonne santé

- Votre poids est au moins égal à 50 kilos

- Vous êtes reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement



IMPORTANT :

Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez été transfusé



Une femme peut donner 4 fois par an et un homme peut

donner 6 fois par an





DANS CERTAINES SITUATIONS, VOUS DEVREZ ATTENDRE POUR DONNER VOTRE SANG :



- 7 JOURS après la fin d'un traitement par antibiotiques

- 1 JOUR après des soins dentaires (sauf détartrage)

- 14 JOURS MINIMUM après une fièvre.

- 4 MOIS après un voyage dans un pays où sévit le

paludisme (Notamment Madagascar et Mayotte)

- 4 MOIS après un tatouage ou un piercing

- 4 MOIS après une intervention chirurgicale avec

anesthésie générale

- 4 MOIS après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie…)

- 6 MOIS après un accouchement (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication)



Ne pas oublier :

- Manger normalement le matin

- Penser à bien vous hydrater

- Se munir d’une pièce d’identité





Saviez-vous qu'il faut beaucoup de donneurs pour soigner un patient hospitalisé ? Par exemple :

Jusqu'à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture,

Jusqu'à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d'une chirurgie cardiovasculaire

Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie.



