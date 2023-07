EFS : Découvrez le planning des collectes de sang de juillet

Le communiqué de EFS :



L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023.



Lundi 17 juillet 2023

📍 CARREFOUR ST BENOIT - 11h00 à 17h00



Mardi 18 juillet 2023

📍 GIFI ST ANDRE - 09h00 à 17h00

📍 CITE DU VOLCAN PLAINE DES CAFRES - 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30



Mercredi 19 juillet 2023

📍 POLE CULTUREL ET SPORTIF SALLE ALAMBIC TROIS BASSINS - 08h00 à 13h00



Jeudi 20 juillet 2023

📍 GIFI LE PORT - 11h00 à 17h00



Vendredi 21 juillet 2023

📍 VILLAGE DE CORAIL ST GILLES LES BAS - 10h00 à 15h00

📍 KELONIA ST LEU - 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00



Dimanche 23 juillet 2023

📍 SALLE DES FETES DU 12EME KM LE TAMPON - 09h00 à 15h00