A la Une . EEVLR : Paris donne raison à Jean-Pierre Marchau

Le déballage sur la place publique des dissensions chez les Verts péi continue. Le congrès de novembre dernier est donc annulé suite au recours de Jean-Pierre Marchau. Le bureau local a désormais six mois pour en organiser un nouveau. Par La rédaction - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 09:53





“Ce conseil statutaire a suivi mon recours. Un nouveau congrès régional se tiendra d’ici le 30 juin, mais cette convocation sera supervisée par le bureau national des Verts pour qu’il soit fait dans le respect des formes”, précise Jean-Pierre Marchau.



Retour au point de départ donc. Reste à savoir si le congrès qui doit avoir lieu dans les cinq prochains mois sera plus favorable à l’ancien candidat à la Pyramide inversée. Après le micro-séisme du congrès de novembre dernier, Jean-Pierre Marchau annonçait sa décision de saisir le conseil statutaire d’EELV, à Paris. Selon nos confrères du JiR, Paris a finalement donné raison au requérant, les “sages” d’EELV tranchant que le congrès n’avait pas été organisé selon les règles du parti. Une victoire pour Jean-Pierre Marchau qui ne digérait pas son éviction de la section locale des Verts. Alors qu'il était mis en minorité suite au désastre des Régionales, le congrès de novembre signait définitivement la fin de la place prépondérante qu’il occupait.“Ce conseil statutaire a suivi mon recours. Un nouveau congrès régional se tiendra d’ici le 30 juin, mais cette convocation sera supervisée par le bureau national des Verts pour qu’il soit fait dans le respect des formes”, précise Jean-Pierre Marchau.Retour au point de départ donc. Reste à savoir si le congrès qui doit avoir lieu dans les cinq prochains mois sera plus favorable à l’ancien candidat à la Pyramide inversée.