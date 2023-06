EELVR contre la dissolution du mouvement Les Soulèvements de La Terre

Le communiqué :



EELV-Réunion s’oppose à la décision prise par M. Darmanin mercredi 21 juin qui a dissout le mouvement des Soulèvements de La Terre (SLT). Cette décision intervient après la violente répression du rassemblement de Sainte Soline contre le chantier des méga bassines. En somme, nous constatons que pour empêcher les citoyens de protéger une ressource naturelle, l'État utilise le passage à l’acte institutionnel, en force et violent.



EELV Réunion rappelle que les promoteurs de ces méga bassines ont déjà été traduits en justice, ces méga bassines étant illégales (Cour administrative d’appel de Bordeaux, cf article du Monde du 24 avril 2023).



EELV Réunion déplore que, les forces de l’ordre n’aient pas réagi à la hauteur des violences perpétrées par les membres de la coopérative promotrice à l’encontre des militants du SLT, mais aussi de leur famille et de leurs biens. Plusieurs journalistes ont par ailleurs constaté que la possibilité d’apporter des soins aux manifestants blessés avait été retardée par le commandement des forces de police. Les experts de l'ONU ont eux-mêmes dénoncé fortement cette violence dans un communiqué qui a suivi ces évènements.



EELV Réunion dénonce les méthodes d'investigation de la police sur les membres du SLT qui sont celles généralement utilisées pour les terroristes, avec des arrestations faites à 6h00 du matin, des travers sur les véhicules, ... De telles pratiques constituent un véritable danger dans un état de droit où nul ne saurait, pour la défense de ses idées visant à défendre les biens communs, se retrouver violenté ou emprisonné.



A l’ombre du déni du changement climatique et des engagements pris par le Gouvernement, se cache le refus de mettre en place les mesures adaptées pour la sauvegarde de cette ressource indispensable à la vie qu’est l’eau. Loin de régler le problème, cette attitude autoritaire révèle un aveu d’impuissance de l'État à faire face aux responsabilités et aux enjeux qui s’imposent à toutes et tous face au réchauffement climatique ; plus encore aux membres de notre Gouvernement. Dans ce contexte, nous redoutons de nouvelles atteintes à nos libertés. Cette violence s’exerce contre des citoyens dont les protestations visent à défendre les intérêts des populations, et s'opposent aux privilégiés protégés par ce Gouvernement.



EELV national a décidé de se joindre au collectif les Soulèvements de La Terre pour initier un recours auprès du Conseil d’Etat contre cette décision et, face à la crise de la sauvegarde, de la gestion et de l’accès à l’eau, déjà majeure comme on le sait dans la zone de l’Océan Indien, EELV Réunion invite tous les réunionnais à rejoindre les collectifs citoyens engagés dans la défense de l'environnement.



Le Bureau Exécutif Régional