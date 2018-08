EELVR à propos du déplacement de sable et de roches dans le lit de la rivière des Galets

Des travaux sont en cours dans le lit de la Rivière des Galets, pour parfaire l'endiguement des berges.



Alertés par des riverains sur les rotations importantes de camions, nous sommes allés constater sur place ce qui s'y passait, aujourd'hui mercredi 29 août. Nous avons pu constater qu'en effet, des mouvements de matériaux (sable et roches) sont en cours actuellement dans des proportions qui nous paraissent importantes. En quelques minutes nous avons vu un ballet de 7 camions et engins de chantiers creusant un couloir profond dans le lit de la rivière.



La pression sur cette zone est par ailleurs déjà importante : travaux plus haut pour le nouveau pont et activités industrielles lourdes à Cambaie.



Élus écologistes de Saint-Paul et du TCO nous sommes inquiets de ces constats et devons à ceux qui nous ont élus la vigilance, et l'alerte si nécessaire, afin d'éviter que le remède ne soit pas pire que le mal. Nous devons nous assurer que ces mouvements de terrains, dont les volumes nous semblent considérables, ne soient pas néfastes.



C'est pourquoi nous interpellons les services de la DEAL et Monsieur Joseph Sinimalé, le président du TCO, pour obtenir des réponses sur le suivi de chantier.



La saison des pluies et des cyclones est toute proche et nous redoutons les conséquences potentielles si une crue importante devait survenir. Nous redoutons aussi à long terme des atteintes sur les berges et dans le lit de la rivière, d'autant plus que cela s'est déjà produit par le passé.



Mélissa COUSIN Conseillère municipale et TCO.

Charles MOYAC Conseiller municipal.

Europe écologie les verts de Saint Paul