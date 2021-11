Communiqué EELVR : "Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir"

EELV Réunion appelle à "sanctionner le gouvernement Macron pour son inaction devant l'enjeu majeur de ce siècle" et "à voter pour l'écologie politique afin que les mesures nécessaires soient prises au niveau international, national et local". Par N.P - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 17:20

Le communiqué :



Publiés en août dernier, les constats du dernier rapport du GIEC-rassemblement sous l'égide de l'ONU de scientifiques de 195 pays- sont sans appel: le changement climatique est plus rapide et plus important que prévu. Il ne s'agit en fait plus "seulement" de réchauffement climatique , il s'agit de dérèglement climatique aux conséquences imprévisibles. Il menace directement nos conditions de vie.

Le GIEC lève de plus toute ambiguïté sur l'influence des activités humaines sur ce dérèglement.

Alors que scientifiques et écologistes alertent depuis plus de 40 ans, l'inaction politique face à ce dérèglement nous place aujourd'hui devant un risque majeur pour notre survie. Nous sommes la première génération à savoir de façon scientifique et certaine que la vie sur terre risque de disparaître du fait de l'activité humaine.

En revanche nous sommes aussi la dernière génération à pouvoir agir, à pouvoir limiter ce dérèglement, à partir de + 2 degrés le système sera incontrôlable. Notre responsabilité vis à vis de nos enfants et petits enfants est entière. Nous rappelons également que la France a été condamnée pour son inaction contre le réchauffement, et pour son incapacité à tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre! Cette condamnation met en lumière le manque d'engagement du gouvernement Macron face au problème. Devant ce constat, le discours d'autosatisfaction d'Emmanuel Macron à l'ouverture de la Cop26 et son sermon fait à d'autres pays pour qu'ils revoient à la hausse leurs ambitions de lutte contre le changement climatique choquent par leur incroyable hypocrisie. Nous appelons à sanctionner le gouvernement Macron pour son inaction devant l'enjeu majeur de ce siècle et à voter pour l'écologie politique afin que les mesures nécessaires soient prises au niveau international, national et local. Mélissa Cousin EELV Réunion