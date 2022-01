Communiqué EELV renouvelle son soutien à Mathieu Hoarau pour les élections municipales du 20 et 27 février

EELV renouvelle son soutien au candidat Mathieu Hoarau pour les prochaines élections municipales. Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 13:45

Le communiqué :



Europe Ecologie les Verts apporte son soutien à la liste menée par Mathieu HOARAU qui porte la voix des citoyens de L’Étang-Salé au travers d'un engagement fort pour la probité et l'éthique en politique.



C'est un socle de son programme et c'est une condition nécessaire pour réussir à engager la commune dans la transition écologique -nous saluons ses engagements programmatiques pour la lutte contre la pollution de l'air, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, la végétalisation de sa commune, la mobilité durable, la sensibilisation à la protection des animaux- et pour réussir à créer un environnement propice aux projets innovants et créateurs d'emplois.



Les citoyens, les jeunes en particulier, ont beaucoup d'attentes quant à une gestion plus écologique de la commune, nous espérons que l'élection de la liste menée par Mathieu HOARAU permettra ce changement.







Mélissa COUSIN Jean-Pierre MARCHAU

Secrétaire Régionale EELV Réunion Conseiller Fédéral EELV