EELV Réunion salue la victoire de Yannick Jadot à la primaire écologiste

Yannick Jadot vient d'être désigné ce mardi soir candidat des écologistes pour l’élection présidentielle 2022. Il a remporté la primaire EELV avec 51,03% des suffrages face à Sandrine Rousseau. A La Réunion, le bureau du parti politique salue sa victoire. Le communiqué du parti est signé par Mélissa Cousin, secrétaire régionale d'EELVR, et Danon Odayen, secrétaire régionale adjointe et co-référente à La Réunion du Comité de Yannick Jadot. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 20:52

"Yannick Jadot remporte la primaire des écologistes ! 122 000 personnes inscrites à cette primaire, l'objectif est plus qu'atteint, c'est déjà une victoire. Cela témoigne d'une belle dynamique en faveur de l'écologie et montre que la conscience écolo gagne du terrain.



Cela donne aussi au candidat toute légitimité à porter le projet des écologistes aux prochaines élections. Cette victoire permettra, nous l'espérons, de rassembler l'ensemble des écologistes derrière le candidat, dans l'esprit constructif qui a eu cours tout au long de la primaire.



Les écologistes sont engagés depuis longtemps dans la lutte pour la sauvegarde d'un environnement viable pour tous - c'est aussi une question de justice sociale - et appellent depuis longtemps à mettre en œuvre la transition écologique. A l'heure où le rapport du GIEC met tous les voyants au rouge, nous appelons d'ores et déjà à voter pour le candidat écologiste Yannick Jadot, député européen qui travaille depuis 2009 au sein de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire sur les questions ayant trait au climat, à la transition énergétique, à la santé publique ou à la préservation des espèces marines. Il prône une écologie de rassemblement, d'actions et de solutions."