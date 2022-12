EELV Réunion : Recours en annulation du "congrès" régional

Recours en annulation du "congrès" régional d’EELV Réunion du 26 novembre 2022



Plusieurs médias réunionnais viennent de publier une information faisant état de l’élection d’une nouvelle Secrétaire au cours d’un "congrès" régional qui se serait tenu le 26 novembre.



Ce communiqué est d’autant plus surprenant que les adhérents n’ont toujours pas reçu de compte rendu du dit "congrès".

Etant ce jour-là hors département, je n’avais connaissance que de la convocation d’une simple Assemblée Générale qui devait se tenir en début d’après midi avant une séquence consacrée au futur congrès national du 10 décembre.



À mon retour, j’ai découvert que la secrétaire régionale sortante, à l’initiative de l’AG, avait fait voter les adhérents pour qu’ils

acceptent de transformer cette AG, sur le champ, en un congrès régional. Des adhérents ont protesté mais une majorité, peu au fait des règles statutaires de notre parti, a accepté la demande de la secrétaire.



Or, une simple AG n’a rien à voir avec un congrès qui est toujours un moment important dans la vie d’une organisation, qu’elle soit politique ou syndicale. Mais pour convoquer un véritable congrès, il faut respecter des règles statutaires de convocation et

d’organisation très précises et très strictes. Ici, elles ont toutes été ignorées et bafouées. La nouvelle instance politique régionale qui en résulte ne saurait à mes yeux avoir de légitimité.

Un recours en annulation va donc être engagé auprès de notre Conseil Statutaire national, garant du respect des statuts et des

règles internes.



Jean-Pierre Marchau

Elu EELV et ancien Secrétaire Régional