ÉDITORIAL - Législatives 2022 à La Réunion : La Gauche a la pookie dans l'sas

Le PS déplore l’absence d’accord sur certaines circonscriptions et soutient ses propres candidats face à la NUPES. On vous parlera de Jean-Jacques Vlody sur la troisième circonscription.Mais il y a aussi l’ancienne et nouvellement socialiste Monique Orphé . Celle qui était candidate à la députation sous la bannière LREM en 2017 mais qui semble retrouver ses couleurs originelles.Le PS fait pourtant partie de l’Union de Gauche qui vise à contrebalancer le pouvoir d’Emmanuel Macron. Le parti à la rose choisit tout de même l’inconditionnel soutien de Gilbert Annette plutôt que Frédéric Maillot, le fils prodigue d’Huguette Bello ( celui qui ne se fait pas moukater pour son amour des fruits et légumes ).