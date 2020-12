Société EDF recrute en alternance dans l'Outre-Mer

Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 17:23 | Lu 1497 fois





Destinée aux jeunes issus des territoires d’outre-mer où le Groupe EDF est implanté, cette campagne leur permettra d’accéder à des contrats en alternance au sein des sites du Groupe EDF en France hexagonale.



Ce partenariat qui offrira la possibilité à EDF de recruter ses futurs talents, a pour objectif de développer les compétences dans les métiers de l’énergie et de la transition énergétique, particulièrement dans les territoires d’outre-mer.



Pour cette nouvelle campagne, trois formations sont proposées dans le cadre de contrats d’apprentissage :

• Bac Professionnel Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (MELEC)

• BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

• BTS Electrotechnique La formation sera dispensée par le CFA des Métiers de l’Energie, pour un démarrage en septembre 2021.



Les candidats intéressés devront se faire connaître auprès de l’unité territoriale LADOM de leur département et postuler sans tarder (avant le 15 janvier 2020 ). Après avoir déterminé la formation souhaitée avec le conseiller LADOM, la candidature devra être présentée deux fois :

1. Sur le site « EDF Recrute »

