Grève à la centrale thermique du Gol: EDF appelle ses clients à modérer leurs consommations d'électricité

Depuis vendredi, un mouvement de grève est lancé à la centrale thermique du Gol à Saint-Louis. Une grève qui rend indisponible "certaines installations industrielles", confirme EDF. A cela s'ajoute "quelques maintenances classiques programmées sur certains sites industriels", nous indique le fournisseur d'électricité. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 17:52





Devant la situation tendue pour équilibrer la production et la consommation d’électricité, EDF invite ses clients à modérer leurs consommations d’électricité ces prochains jours, en adoptant des gestes simples au quotidien : Eteindre les lumières non utiles dans les pièces vides.

Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle à partir de 21 heures ;

Régler les climatisations à 25 degrés ;

Recharger les véhicules électriques à partir de 21 heures. Retrouvez toutes les informations sur les écogestes :



Suivez en direct la météo de l’électricité :







