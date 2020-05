Communiqué EDF Réunion envoie deux groupes électrogènes à Mayotte Deux groupes électrogènes permettant d’assurer une alimentation électrique de secours ont été acheminés début mai vers la société Electricité de Mayotte (EDM), par le portehélicoptères Le Mistral comme indiqué dans ce communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 08:47 | Lu 104 fois

EDF A LA REUNION ENVOIE DEUX GROUPES ELECTROGENES DE GRANDE CAPACITE A MAYOTTE.





Deux groupes électrogènes permettant d’assurer une alimentation électrique de secours ont été acheminés début mai vers la société Electricité de Mayotte (EDM), par le portehélicoptères LE MISTRAL. Une aide précieuse pour l’île de Mayotte, durement frappée par la crise sanitaire.





Comme l’île de La Réunion, Mayotte dispose d’un réseau électrique non interconnecté qui nécessite ponctuellement la mise en œuvre de moyens de réalimentation d’urgence, en cas d’interruption de fourniture ou d’aléa climatique.





La crise sanitaire COVID-19 renforce le besoin de moyens de secours, en cas de nécessité pour l’alimentation rapide et provisoire de certains locaux indispensables à la gestion de la crise.





D’une puissance de 220 kVA, permettant chacune l’alimentation d’un quartier d’habitations, les machines pèsent 4 tonnes et possèdent un réservoir de 500 litres de carburant. Ce sont des matériels robustes régulièrement contrôlés et révisés et en très bon état de marche.



Soucieux de la qualité du matériel transféré, EDF a également réalisé un lifting de la « carrosserie » avant expédition. Cette opération a été réalisée en moins de deux semaines. Les deux groupes électrogènes ont été les deux premiers éléments chargés à bord du navire qui transportait sur Mayotte un total de 500 tonnes de matériel et de fret.



Le matériel est opérationnel depuis le 11mai. Cette belle opération de solidarité entre les deux énergéticiens insulaires a été rendue possible grâce à la mobilisation des techniciens d’EDF et d’EDM, du carrossier, du transitaire pour le transport, de la DEAL, des Préfectures de la Réunion et de Mayotte, de la Marine Nationale et des Douanes qui ont, chacun à leur niveau, contribué à faciliter les démarches.

Les groupes électrogènes en attente de chargement sur Le Mistral.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité