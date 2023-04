A la Une .

EDF :Près de 2000 foyers privés d'électricité

Les intempéries qui ont frappé le Sud et l'Ouest de La Réunion ont provoqué des avaries sur le réseau électrique. 1.200 foyers sont concernés par des coupures à Saint-Leu, 550 à Saint-Paul, 170 à Trois-Bassins et 30 aux Avirons. Les équipes d'EDF sont mobilisées pour rétablir le courant au plus vite.