EDF : Les coupures de courant vont encore durer

Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 14:20





Pourquoi autant de coupures de courant ?



EDF explique que des maintenances programmées sont en cours sur la centrale thermique d'Albioma de Bois-Rouge et la centrale hydraulique de la Rivière de l'Est à Sainte-Rose. Jean-François Finck, délégué territorial d'EDF Réunion, précise que ces opérations n'ont habituellement pas d'impact pour les clients.



Mais la grève à la centrale d'Albioma au Gol à Saint-Louis ne pouvait pas être anticipée et vient perturber les plans d'EDF. Celle-ci fournit de l'électricité à un quart des clients d'EDF. Ce sont jusqu'à 10.000 foyers réunionnais qui sont normalement alimentés par cette seule usine.



EDF fait donc face à une situation difficile et c'est un déficit global d'un tiers de la production qui provoque une tension forte sur le réseau électrique qui est en "alerte rouge".



Des difficultés tout au long de la journée



Des tensions sont enregistrées depuis 7 heures du matin sur le réseau électrique. La situation sera difficile jusqu'à 23 heures ce soir, précisent les services.

Coupures de courant : St-Denis, St-Benoît et St-Paul concernés jusqu'à 17h



EDF organise des délestages tournants d'environ 2 heures avec 5 à 10.000 clients concernés par des coupures d'électricité à la fois. Jean-François Finck détaille les raisons de cette stratégie : "C'est pour permettre au réseau de tenir ce soir vers 19 heures où l'on a un pic de consommation."



Le gestionnaire du réseau électrique explique que la situation reste pour l'instant stable et qu'il n'envisage pas en ce moment une hausse du volume des délestages.



Comment sélectionner les secteurs concernés ?



EDF précise que la préfecture de La Réunion fournit une liste des lieux qui ne doivent pas être impactés par les coupures de courant. On y retrouve les centres de secours, les hôpitaux, les terrains militaires.

