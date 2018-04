EDF: 42.000 foyers sans électricité

Après le passage de la tempête, les conditions climatiques sont désormais favorables pour permettre aux équipes d’EDF de réaliser un diagnostic précis du réseau électrique et d’organiser les opérations de réparation et de réalimentation.



Sur les 114 000 clients privés d’électricité depuis ce matin, il restait à 15h30 42 000 foyers sans électricité, principalement dans le secteur de Saint André et dans le Sud de l’île. La majorité des des clients a été réalimentée à distance grâce à la conduite automatisée du réseau.



EDF a affrété 5 hélicoptères pour accélérer le diagnostic des pannes sur les lignes électriques moyenne tension. En raison des dégâts importants occasionnés par la tempête, les conditions d’acccès rendent difficile les interventions.



Les équipes dépannage d’EDF ont reçu plus de 5 400 appels depuis ce matin.

EDF rappelle l’importance de respecter quelques consignes de sécurité très simples :

- Ne jamais toucher un câble tombé à terre

- Ne jamais toucher une branche en contact avec une ligne électrique

- Ne jamais toucher un arbre en contact avec une ligne électrique

- Eviter les manutentions d’échelle ou d’outils à proximité de lignes électriques



En cas de situation d’urgence présentant un risque à la personne (câble à terre, poteau arraché, câble sectionné, câble empêchant la circulation …), contactez le service dépannage : 0800 333 974, pour permettre aux équipes EDF de sécuriser le périmètre au plus vite.



Retrouvez les informations en temps réel sur nos réseaux sociaux avec la page Facebook d’EDF à la Réunion @EDF.Reunion et notre compte Twitter @EDF_Reunion.