Cyclone - Batsirai EDF : 144.000 foyers touchés depuis le début du cyclone, la moitié déjà réalimentée

​EDF a fait un point de situation ce vendredi 4 février à 6h : Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 07:17





Les conditions météorologiques de cette nuit ont dégradé la situation, notamment sur les communes du Tampon, de Saint-Paul et de Salazie.



Les opérations menées durant la nuit par les équipes EDF ont permis de réalimenter une partie de nos clients sur certains secteurs comme à Saint-Denis et Cilaos.



Sur les 144 000 clients touchés depuis le début du cyclone, la moitié d’entre eux a déjà pu être réalimentée.



Le diagnostic technique a révélé d’importants dégâts sur les lignes de moyenne et basse tension qui nécessiteront de très nombreuses interventions au niveau du réseau électrique.



EDF à La Réunion reste en contact étroit et permanent avec la Préfecture pour ajuster en temps réel son adaptation à la situation.



EDF rappelle l’importance de respecter quelques consignes de sécurité très simples :

Ne jamais toucher un câble tombé à terre

Ne jamais toucher une branche en contact avec une ligne électrique

Eviter les manutentions d’échelles ou d’outils à proximité de lignes électriques Le prochain point de situation est prévu ce vendredi, vers 11h30.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974.











Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook d’EDF à la Réunion et sur notre compte Twitter.



