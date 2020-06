Rubrique sponsorisée EDAZOT COVID : Des masques faits à La Réunion

La problématique de la disponibilité des masques à La Réunion a été à l'origine de la naissance de EDAZOT COVID... Stéphane Molina en créant cette société a voulu proposer des masques à l'ensemble de la population réunionnaise afin qu'elle puisse se protéger contre le virus... Par Zinfos974 - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 09:47 | Lu 273 fois

Un groupement de couturières péi

Se protéger avec des produits manufacturés à La Réunion, tel a été le parti-pris de ce chef d'entreprise. Ce dernier a décidé de créer un groupement de couturières afin de confectionner en quantité des masques alternatifs en tissu selon les recommandations AFNOR en vigueur.



Pour apporter un peu gaité dans cette épreuve que traverse le monde, EDAZOT COVID a décidé de faire confectionner des masques de différents modèles ( dont certains à l’effigie du drapeau réunionnais). Couleur, fantaisie : il y en a pour tous les goûts !



Stéphane Molina précise : " En effet, si nous pouvions continuer à protéger les Réunionnais tout en leur apportant une touche de style en leur faisant porter nos masques, nous apporterions peut-être notre pierre à l’édifice pour encourager le port de masque de façon naturelle".



Livraison et l'EDAZOTCar : service et proximité

Face au développement de l’épidémie, la société a décidé de se développer également dans la vente de visières. Afin de limiter au maximum les déplacements, EDAZOT COVID propose de livrer directement les Réunionnais. Afin de répondre à la forte demande un nouveau service de proximité a été mis en place sous forme de points de rendez-vous.



L’EDAZOTCar sillonne l’île et va à la rencontre des gens désirant se procurer masques, visières ou encore gel hydroalcoolique.



Aujourd’hui, et plus que jamais avec les différentes phases du déconfinement, EDAZOT COVID continue de proposer des équipements de protection individuelle aux Réunionnais que cela soit pour les particuliers ou professionnels.



Contact commandes : 06 92 03 35 53 / 06 93 48 95 98

FACEBOOK EDAZOT COVID

Masque : 3€

