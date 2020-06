Rubrique sponsorisée EAIO - Sortie d’un clip à l’approche de la Fête de la Musique

Bientôt la Fête de la Musique… Une période symbolique pour mettre en lumière le projet pédagogique et artistique sur lequel travaillent depuis plusieurs mois des élèves et enseignants de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO). Nous vous présentons le clip vidéo “On m’a dit” … Par TCO - Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 08:40 | Lu 80 fois

Cette création artistique collective est un avant-goût du spectacle Nos voix qui réunira prochainement sur scène plus de 100 élèves de l’EAIO aux côtés d’artistes locaux invités !



Dans ce clip vidéo qui dévoile le titre “On m’a dit”, la jeune Eléa communique des messages emplis de sagesse et de maturité qu’elle interprète sur un rythme doucement chaloupé ! Sur une composition de Vincent Bellec, Eléa chante aux côtés des artistes Daoud et Tania Boristhène, et de la chorale de l’EAIO dirigée par Tania. Le clip tourné dans des paysages bien connus de l’Ouest de l’île, a été réalisé par Guillaume Kondoki et met en scène de nombreux élèves des ateliers chorale, musiques traditionnelles, cinéma, urban dance de l’EAIO.



Le public pourra apprécier cette chanson parmi les autres titres du projet Nos Voix porté par l’EAIO durant l’année scolaire 2019-2020. Le spectacle Nos voix est un projet collectif de l’EAIO qui met la parole collective, engagée et universelle au centre. C’est une œuvre qui se veut plurielle, à l’image de La Réunion, de par les univers sonores qu’elle traverse. L’EAIO donne donc rendez-vous au public le 22 novembre prochain au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles.



