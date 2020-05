EAIO : Respire… Ils ont apprécié ce nouveau souffle !

La culture accessible



8 lectrices-lecteur (dont 7 élèves de l’atelier théâtre « les chantiers des arpenteurs » et leur enseignante théâtre Nathalie Déchelette



53 lectures au total murmurées à l’oreille de 47 auditeurs volontaires (42 femmes et 5 hommes)



11 inscrits en seulement une journée, la dernière dimanche 10 mai !



Des auditeurs âgés de 12 à 71 ans



Cette opération Respire proposée par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) durant le confinement, a permis à des amoureux de mots ou encore à des curieux d’expériences nouvelles de s’évader l’espace d’un instant suspendu…



Les auditeurs ont voyagé au son des textes de Giono, Maupassant, Gary, Nougaro, Mouawad, Siméon, Bobin, Lagarce, Witek, Kinney, Maugham, Servan, Tesson. Un beau florilège d’auteurs !



À voir le bilan, la lecture surprise par téléphone a suscité l’intérêt d’auditeurs de toutes générations et surtout de la gente féminine. Certains d’entre eux ont même renouvelé l’expérience à deux voire trois reprises. Peut-être la naissance d’un engouement…? Des perspectives d’évolution du projet…? Le bruit court que l’opération Respire pourrait s’étendre plus largement au public mineur. À suivre !



En tout cas, avec beaucoup d’enthousiasme, Marthe Tovar (directrice pédagogique et artistique de l’EAIO) se réjouit de cette opération, qui a permis d’assurer une continuité pédagogique de l’atelier théâtre (alors qu’il était à l’arrêt en raison du confinement) et de partager la passion de la lecture avec les Réunionnais.



Elle souligne également le cœur-même du fonctionnement de l’EAIO, avec un travail collaboratif qui maille un réseau d’acteurs. La plasticienne-photographe Magalie Grondin a d’ailleurs généreusement prêté l’une de ses œuvres photographiques.



D’autres belles actions culturelles sont sur la planche… Restez connectés !