EAIO : Les inscriptions sont lancées pour la rentrée 2021-2022

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine rentrée de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) prévue le 30 août 2021. L’EAIO propose avant tout une approche pédagogique innovante qui favorise la créativité et l’autonomie des élèves, les pratiques collectives, l’interdisciplinarité et l’identité locale. Elle est ouverte aux enfants (à partir de 8 ans), ados et adultes. Si vous habitez le territoire de la côte Ouest et que vous souhaitez pratiquer une discipline artistique dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels ou du cirque, expérimentez l’EAIO quel que soit votre niveau de pratique ! Vous pouvez vous inscrire pour l’année 2021-2022 sur deux périodes : du 5 au 18 juillet, et du 1er au 30 août 2021. Pour simplifier vos démarches, privilégiez l’inscription en ligne en quelques clics (un planning de permanences est également prévu par ailleurs si besoin). Retrouvez toutes les informations sur les programmes proposés et la procédure d’inscription sur le site www.eaio.re.

Contact : 0800 605 605