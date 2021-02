EAIO – Arts plastiques | Atelier éco-artistique : Passeport du vivant, le temps d’une forêt

Découvrez, expérimentez, pratiquez, rencontrez, créez

Rendez-vous à LENA (Espace Numérique et Artistique du TCO) le mercredi 10 février à 13h30 pour la plantation et le baptême des pièdbwa. Les ateliers se dérouleront ensuite les mercredis de 15h30 à 17h30 jusqu’à mai 2021. D’autres dates seront programmées jusqu’à la fin de l’année scolaire.





Créez le passeport de l’arbre que vous allez baptiser et planter

L’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous propose à partir du 10 février un nouvel atelier éco-artistique dans le domaine des arts plastiques. Inscrivez-vous dès maintenant !Participez à un atelier d’art écologique et contribuez ainsi au reboisement d’une forêt originelle de bois de couleurs des Hauts. Une expérience collective et solidaire inédite à vivre sur Trois-Bassins Si vous habitez Trois-Bassins ou si votre cœur bat pour cette charmante commune rurale des Hauts de l’Ouest, participez à cette belle aventure à la fois écologique et artistique ! C’est un projet qui s’appréciera sur le long terme, qui nous parle du temps, du vivant, d’avenir et d’éco-citoyenneté.Cet atelier est ouvert aux élèves de l’ EAIO , et plus largement aux habitants du territoire de la côte Ouest . Cette action vise un public intergénérationnel, à partir de 8 ans et sans limite d’âge ! Les parents et grands-parents sont les bienvenus.