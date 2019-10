EAIO | Testez les nouveaux ateliers artistiques, le cours d’essai est gratuit !

Vous hésitez encore…?

► Réservez vite votre cours d’essai gratuit (jusqu’au 29 novembre 2019).

Remplissez ce formulaire en ligne.





Votre choix est fait ?

► Inscrivez-vous en ligne dès maintenant, sur le site de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest, aux ateliers de votre choix.

L’offre d’ ateliers artistiques de l’EAIO s’élargit encore… Vous habitez le territoire de la côte Ouest ? Marmailles (à partir de 8 ans), ados ou adultes, profitez-en !Découvrez les nouveaux ateliers :Avec cette offre très variée, vous hésitez encore pour vous inscrire ?Comme pour les programmes qui ont débuté à la rentrée scolaire, l’ EAIO vous offre l’opportunité de tester les ateliers pendant tout le mois de novembre, pour goûter aux activités artistiques et vous décider !Rappel ► Vous avez encore jusqu’au 31 octobre 2019 pour vous inscrire aux ateliers déjà proposés depuis la rentrée de septembre et suivre les cours tout au long de l’année scolaire 2019-2020. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places disponibles… :Et vous pouvez vous inscrire également aux nouveaux ateliers. Ces inscriptions seront clôturées lorsque les groupes seront complets.