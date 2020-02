EAIO | Stages vacances – Mars 2020

Fabrication d’instruments avec Lékol Lamontraz | N°37 rue Auber Severin à l’Eang Saint-Paul – Mercredi 11 et jeudi 12 mars (10h-12h / 13h-15h) + Concert de restitution vendredi 13 mars (à partir de 19h)

Maloya (musique et danse) avec Maloy’arts 974 | Espace Numérique et Artistique (LENA) du TCO à Trois-Bassins – Du lundi 16 au vendredi 20 mars (9h-12h) + Restitution vendredi 20 mars (à partir de 11h30)

Batucada avec Au cœur des docks | Centre Cœur saignant au Port – Du lundi 16 au vendredi 20 mars (17h30-19h30)

Infos et inscription en ligne jusqu’au lundi 9 mars sur www.eaio.re !

► Contact : 0262 32 12 12 | contact@eaio.re







Infos pratiques

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire en ligne pour réserver votre place, mais votre inscription ne sera validée qu’après avoir versé votre règlement.

Les inscriptions sont ouvertes du 26 février au 9 mars 2020 (uniquement les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 15h).



sur place au siège du TCO (1, rue Eliard Laude – Le Port)

ou à distance par CB en appelant le 0262 32 12 12 (demandez l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest).

Tous en mouvement pendant les vacances scolaires !Voici le programme qui vous attend :Ces stages artistiques sont ouverts à tous (enfants à partir de 8 ans, ados et adultes) que vous résidiez ou pas sur le territoire de la côte Ouest , et que vous soyez inscrits ou non à l’année à l’ EAIO Si vous êtes déjà élèves de l’ EAIO , vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.Vous pouvez régler vos frais d’inscription, au choix :