EAIO | Le spectacle “Nos voix” a fait résonner les c(h)oeurs !

Le clip “On m’a dit” réalisé par Guillaume Kondoki a été projeté sur le grand écran en fond de scène, comme d’autres vidéos diffusées au fil du spectacle.

Les soufflants et l’harmonie au second plan, se sont accordés avec les percussions traditionnelles et musiques actuelles amplifiées installées au premier plan avec la chorale au cœur de la scène.

Simon Teroy et ses élèves ont mis plein de couleurs et de vie aux mots qui guérissent les maux …

La danse traditionnelle a côtoyé l’urban dance… C’est aussi ça le métissage !

Julien Moutoussamy dit « Julihno » et ses élèves ont fait danser les corps, en harmonie avec les rythmes de l’ensemble musical et de la chorale.

On vous partage les bonnes vibrations ! Plongez dans l’ambiance du spectacle “Nos voix” comme si vous y étiez (encore) …Ouverture du spectacle au son de la chanson “On m’a dit” que vous avez pu découvrir en juin dernier, en avant-première du spectacle… Des paroles qui ont annoncé la couleur pour la soirée et un refrain aussi doux qu’entraînant !

Ils étaient 94 au total sur scène … dont une grande partie issue du collège Marcel Goulette de Piton Saint-Leu, d’où a démarré cette belle aventure collective.

… et 570 dans les gradins.

► Retrouvez tout ce qu’il y a à savoir sur le spectacle “Nos voix” dans ce livret de présentation téléchargeable (qui a été distribué aux spectateurs).

Une prestation scénique toujours avec enthousiasme, cœur et plaisir !!!

L’ambiance, chaleureuse et chaloupée, était au rendez-vous ce dimanche 22 novembre 2020 sous les cieux du TPA pour le spectacle “Nos voix” ! Les avis sont unanimes. Côté public comme côté scène, ce que les spectateurs et les participants au projet ont retenu, au-delà de la performance scénique, c’est “la très belle énergie” qu’on a pu ressentir, la force de l’union des talents et les valeurs transmises !Les conseils précieux de Georgette Élise (metteuse en scène) et de Marie-Alice Sinaman (artiste humoriste) ont porté leurs fruits !

Le karma, l’équilibre, le lâcher-prise, l’identité, le métissage, l’espoir, l’amour, la paix, la liberté, le respect, la confiance, la solidarité, l’égalité, la préservation de notre environnement, la responsabilisation, … Ces thématiques intemporelles et universelles ont été abordées sous diverses formes et modes d’expression : questionnement, slam, fonnkèr, chant, ensemble instrumental, danse, arts plastiques et cinéma. Un souffle d’air frais et un vent d’espérance dans le contexte actuel… Grèn semé dann tèr lémé pour demain… Des prises de conscience qui donnent à réfléchir et poussent à agir.

À l’image de notre belle île, métissée, solidaire et intense, ce spectacle nous a offert des tableaux artistiques et une synergie humaine d’une valeur inestimable.

Ce spectacle inédit a tenu ses promesses : un vrai moment de fraîcheur, d’émotions et de partage avec le public !

Vincent Bellec, artiste compositeur du spectacle, a réalisé avec les élèves de l’EAIO où il enseigne, la pleine expression de “Nos voix”. Le défi a été relevé !

Des âmes d’artistes

En guise de mise en bouche, Dioxyne (également pédagogue à l’EAIO, en Musique Assistée par Ordinateur) et ses dalon-ne-s ont assuré la première partie du spectacle. Pour le salut final ils ont été baignés des applaudissements appuyés du public, conquis !

Daoud et Tania Boristhène (les artistes invités, par ailleurs très impliqués dans l’EAIO) ont montré la direction des “zétwal” aux élèves, une destination lumineuse et flamboyante !

Artistes en herbe, artistes amateurs, artistes-pédagogues, artistes professionnels, futurs artistes… Ils étaient nombreux sur scène, et ici et là dans le public. On a ainsi pu apercevoir parmi les spectateurs, des visages connus tels que Benjam, Davy Sicard, Eric Fleuris, … Des artistes confirmés qui sont venus apprécier, encourager et applaudir la troupe de l’EAIO, à l’instar des familles et amis venus en force soutenir leurs proches en représentation.

“Tous ensemble, d’une même voix, tu m’émerveilles toujours et je rêve…” (Citation extraite du spectacle)

Pour beaucoup, c’était une première ! Comme un premier rendez-vous d’amoureux qui donne “des papillons dans le ventre” (comme évoqué dans l’un des tableaux)…

“L’amour c’est le sentiment le plus fort, le plus grand… ke ou pé kont dann out vi” … “Di a li é antann a li, i rand a ou for !” (Tableau “Chérie li”)

En tout cas, se produire sur la scène du TPA face à un public et dans des conditions professionnelles est un véritable cadeau pour les élèves de l’EAIO ! Une opportunité rare de faire le lien entre l’apprentissage et l’expérience scénique, que l’élève ait 3 mois ou 3 ans de pratique (sans attendre de très nombreuses années de pratique artistique). C’est l’un des nombreux atouts de cette école à la fois singulière et plurielle.

Et ce cadeau a été encore plus précieux pour Audrey, qui a vécu un événement exceptionnel et mémorable en ce 22 novembre, soir de son 39e anniversaire !

► Son témoignage et encore bien d’autres à venir très prochainement… Restez connectés !

Mention spéciale pour le duo MayAlice !

Cette soirée a eu un goût de frais et de piment avec un duo inédit de présentatrices … Un duo “la malice” ! Le public a découvert la charmante Maya qui a donné la réplique à la toujours pétillante et parfois piquante Marie-Alice, mais toujours pou fé ri la boush 😉

À l’image de l’EAIO, on a apprécié l’innovation dans la présentation ! Maya sur scène se questionne, questionne le public sur les thématiques évoquées tout au long du spectacle…

Et Marie-Alice, en immersion dans le public rapporte les propos et avis des spectateurs sur ces questions, recueillis avant le démarrage du spectacle.

Une recette originale qui a fonctionné à merveille… Tout comme la soirée qui est passée très vite ! On en redemande… Le public aussi, a donné de la voix pour un rappel en standing ovation ! La troupe nous a ensuite offert pour le grand final son pli gayar ankor, de nouveau au son du morceau entraînant “Gayar nou néna” !

► Patience… patience… Si vous avez raté cette soirée ou si vous y étiez et que vous souhaitez (re)voir le spectacle, il sera diffusé prochainement sur Réunion la 1ère 😉 À suivre… Restez connectés !

Zoom sur l’EAIO

“EAIO? Kosasa?” Si vous ne connaissez pas encore cette école qui s’inscrit dans une démarche de pédagogie innovante, qui place l’épanouissement personnel et collectif au cœur de son approche, en voici les grandes lignes…

En ouverture de spectacle, ils ont partagé leur vision de l’EAIO, une école aujourd’hui “san lékol” mais qui fonctionne avec tellement d’énergie, de cœur, de forces vives et de graines de talents ! (De gauche à droite : Emmanuel Séraphin, Président du TCO | Evelyne Mailly, directrice de l’EAIO | Roxanne Pausé-Damour, Présidente de la Régie d’Enseignements Artistiques du TCO)

Tout au long de l’année, l’équipe de la Régie d’Enseignements Artistiques du TCO organise et coordonne les ateliers, stages et actions de l’EAIO (en lien avec le réseau d’acteurs du territoire). Bravo et merci à Evelyne Mailly (directrice), Valérie Baillif (assistante administrative et comptable) et Cécile Heil (Coordinatrice pédagogique et artistique) pour leur engagement !

L’EAIO, pilotée par la Régie d’Enseignements Artistiques du TCO, propose des ateliers et stages artistiques pour tous les publics (à partir de 8 ans) dans l’Ouest. Retrouvez tout au long de l’année des ateliers hebdomadaires, bimensuels, mensuels et des stages dans les 5 grands domaines proposés : musique, danse, théâtre, cirque, arts visuels.

L’EAIO est une école d’enseignement artistique qui fonctionne en proximité via un réseau d’artistes-pédagogues sur les 5 communes du TCO : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Entre ancrage local et ouverture au monde, l’EAIO a la particularité de proposer une pédagogie et une pratique centrées sur la mise en place de projets artistiques dans le cadre d’une pratique collective interdisciplinaire et intergénérationnelle, et avant tout sur l’accessibilité pour tous à l’art et à la culture !

► + d’infos sur le site de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) : www.eaio.re | 0262 32 12 12 | contact@eaio.re

Bravo et un grand merci à tous !

Percussions traditionnelles et Musiques actuelles amplifiées

Vincent Bellec – Samuel Tilin – Malik Tilin- Wilfrid Dijoux et leurs élèves : Alizée P., Amandine A., Anne-Gaëlle F., Déborah T., Emilie G., Florian B., Henzo C., Kency V., Klorane F., Ludivine H., Marina.G, Mathéo C., Marie-Laurenza G., Marina V., Mélindy M., Naïma F., Natacha S., Orlane N., Oumarany P., Shana S., Valentin D., Ilan D., Teddy O., Emeric N.

Les soufflants et l’harmonie

German Tovar – Emeline Potonié – Stéphane Grondin – Michel Bos et leurs élèves : Alice C., Indiren C., Marion L., Aaron J., Kenza Z., Lauraleen D., Manon T., Mia R., Naïma R., Simon I., Kaëna T., Soan J., Marius P., Keyesha P., Mathéo G., Thibault D.

Samuel Meyer, professeur de musique au collège Marcel Goulette

Chorale

Tania Boristhène et ses élèves : Audrey G., Caroline V., Chelsea V., Eléa C., Jasmine M., Laure T., Libie P., Lola C., Lou-Ann T., Manon C., Manuel V., Maximilie Z., Moïna T., Natacha V., Sophie T., Timéo R.

Urban Dance

Julien Moutoussamy dit « Julihno » et ses élèves : Alicia I., Alizéa L., Jabhès M., Jade S., Janice V., Joshua F., Laurine S., Léana S., Lise D., Love S., Luisa T., Marion R., Tara F., Théa B.

Arts Plastiques

Simon Teroy et ses élèves : Arthur C., Indy M., Kichny Dany P., Louise R., Rebecca C., Zia M.

Musique Assistée par Ordinateur

Jimmy Maillot dit “Dioxyne” et ses élèves : Gaëlle A., Edson K., Matthieu L., Wesley I.

Chant

Daoud

Cinéma

Guillaume Kondoki

Théâtre

Georgette Élise

Co-présentation

Marie-Alice Sinaman et Maya B.

Collaboration

Olivier Trestran, Claude Emsallem, Dominique Benvenuti, l’équipe technique du TPA, le service des sports de la ville de Saint-Paul.

L’EAIO remercie l’ensemble de ses partenaires : la DAC Réunion, la Région, le Département, le TCO et ses communes membres, les Téat Départementaux, le Collège Marcel Goulette, Réunion La 1ère qui ont soutenu ce projet.

Elle remercie également ses enseignants, artistes, parents, élèves pour leur investissement et implication ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à l’aboutissement de ce spectacle.