EAIO | Inscrivez-vous jusqu’au 30 août pour la rentrée 2021-2022

EAIO… Kosa i lé ?

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) a été créée en 2013 par le TCO pour piloter et mettre en œuvre sa politique d’enseignements artistiques par le biais de la Régie d’Enseignements Artistiques, afin de répondre aux enjeux culturels de son territoire.



Depuis, chaque année plus de mille jeunes et moins jeunes bénéficient des parcours pédagogiques et artistiques de l’EAIO.



5 grands domaines sont proposés (musique, danse, théâtre, arts visuels, cirque) autour de projets mettant en valeur l’expression artistique réunionnaise, soit dans une forme traditionnelle soit dans une forme plus contemporaine.



L’EAIO propose avant tout une approche pédagogique innovante qui favorise la créativité et l’autonomie des élèves, les pratiques collectives, l’interdisciplinarité et l’identité locale.



L’EAIO fonctionne grâce à un réseau qui rassemble différents acteurs et ressources du territoire, du littoral aux écarts. Une démarche unique à La Réunion !



Po kisa ?

C’est pour vous si vous habitez le territoire de la côte Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu.



Les enseignements artistiques de l’EAIO sont accessibles à tous niveaux de pratique et à tous âges : enfants (à partir de 8 ans), ados et adultes.



Les tarifs sont également adaptés à vos moyens pour permettre une plus grande accessibilité à la culture : les frais pédagogiques annuels sont calculés en fonction de votre quotient familial et les publics spécifiques (étudiants, personnes en situation de handicap et séniors de + 60 ans) bénéficient d’un tarif préférentiel.



À noter : Le public non-abonné à l’EAIO (et même habitant hors du territoire de la côte Ouest) pourra bénéficier des stages ou projets artistiques (tarifs variant en fonction de leur spécificité), ainsi que des ateliers “découverte” (gratuits) proposés en cours d’année. Restez connectés pour connaître l’actualité de l’école !



Kosa néna ?

Il y en a pour tous les goûts ! Ce qui est sûr, c’est que ça va bouger. Alors bougez vous aussi avec l’EAIO !



Musique, danse, théâtre, arts visuels, cirque, …



Découvrez les programmes proposés par l’EAIO pour l’année 2021-2022.







► Voici les modalités à suivre en ligne :



Rendez-vous sur le site viequotidienne.re (rubrique Enseignements artistiques).

Pour vous connecter, ouvrez un “compte famille” (si c’est votre première inscription) ou accédez directement aux services (si vous avez déjà un compte, rentrez votre e-mail et votre mot de passe).

Sélectionnez le ou les enseignements de votre choix.

Faites une demande de pré-inscription.

Votre demande sera ensuite traitée, une facture vous sera adressée.



Votre inscription ne sera prise en compte qu’après règlement des frais d’inscription et pédagogiques annuels. Vous pouvez procéder à leur règlement de manière dématérialisée.



► Si vous n’avez pas accès à la plateforme Vie quotidienne, vous pouvez également télécharger la fiche d’inscription .



Vous devrez ensuite la renvoyer dûment complétée ainsi que toutes les pièces à fournir :



par e-mail à contact@eaio.re

ou par courrier à EAIO – BP 50 006 – 97821 Le Port Cedex

Les places sont limitées… Inscrivez-vous sans tarder !

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur 2 périodes : du 5 au 18 juillet, et du 1er au 30 août 2021.

► + d’infos (descriptifs, conditions générales, grille tarifaire, …) sur la page web de l’école www.eaio.re



Planning des permanences

Nous vous invitons à privilégier les inscriptions et règlements en ligne, démarche simple et rapide en quelques clics et qui vous évite des déplacements.



Si toutefois vous rencontrez des difficultés de connexion pour l’inscription en ligne ou préférez déposer en main propre votre règlement, des permanences sont prévues aux dates et lieux suivants :