EAIO | Ça a bougé à LENA pendant les vacances !

Musique et théâtre

Stage de Création Musique et Théâtre « C’est quand qu’on passe à table ? » (du 14 au 18 octobre)

Ce stage a fait suite à l’événement Reunbattle Session 2 organisé le 13 octobre dernier au Gymnase Oasis au Port.Les juges nationaux et internationaux présents pour cette occasion ont été sollicités pour former les jeunes de la discipline Hip-Hop Breakdance, lors d’un stage type « camp d’entraînement ».Durant deux semaines, les 12 stagiaires (ados de 12 ans et plus) ont été encadrés par Salim, Simon, Sofian et Durag Master du crew Indigène (FR) Lee-Roy et Bboy Joyeux (Run). Objectif : améliorer et perfectionner leur technique, leur musicalité et leur connaissance de la culture Hip-Hop.