E-commerce : Comment les réunionnais consomment sur internet

53% des internautes réunionnais ont acheté un produit sur internet ces six derniers mois, et les habitudes de ces cyber-acheteurs rejoignent sur beaucoup de points celles des métropolitains. C’est ce qu’indiquent les résultats de l’étude Mediametrie commandée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion sur l’e-commerce dans le département.



Les tendances clés de l’e-commerce à La Réunion :



70% des réunionnais âgés de plus de 15 ans ont déjà acheté quelque chose sur internet au moins un fois dans leur vie.



Le profil type du cyber-acheteur qui achète constamment en ligne a entre 25 et 34 ans, issu d’une catégorie socioprofessionnelle favorisée (csp+) et habite à Saint-Denis.



Le support le plus utilisé par les réunionnais pour acheter en ligne reste l’ordinateur même si l’utilisation du smartphone progresse.



Les trois catégories de produits les plus achetés sur internet sont d’abord les vêtements, chaussures et accessoires de mode; viennent ensuite les voyages et les billets d’avion; et enfin les produits culturels comme la musiques ou les films.



Les vêtements sont aussi les produits achetés le plus souvent.



Les sites sur lesquels les réunionnais achètent le plus sont : Amazon.com, Wish et Monticket.re



68% des Réunionnais n'ont pas de préférence entre les sites internets locaux et les autres.



44% des cyber-acheteurs réunionnais achètent un produit en ligne dans la même journée où immédiatement après s'être renseigné.



49% d'entre eux ont l'intention d'acheter à nouveau sur internet dans les six prochains mois.



La crainte d’une arnaque et la sécurité des paiements sont les deux principaux freins à l’achat sur internet pour les Réunionnais. Les coûts parfois élevés et les délais de livraison, deux aspects spécifiques à la situation de La Réunion, découragent aussi certains cyber-acheteurs.



